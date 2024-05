FdI, "autorità prendano le distanze su attacchi all'Italia"

"Insulti vergognosi all'Italia in una manifestazione pubblica pagata dalle istituzioni regionali. Il Presidente con funzioni prefettizie Testolin, il Deputato Manes e il Presidente regionale degli albergatori prendano immediate distanze esprimendo condanna per le gravi offese proferite". Lo scrive in una nota Fratelli d'Italia in merito alla commemorazione pubblica della morte di Emile Chanoux avvenuta a Valsavarenche "alla quale ha preso parte come 'strimpellatore' pagato dalle istituzioni il portavoce del movimento indipendentista Pas di cui fa orgogliosamente parte, tra i pochi altri, l'attuale Presidente degli albergatori valdostani Luigi Fosson".

"Esprimiamo sconcerto e sdegno - prosegue FdI - nell'aver sentito definire Roma 'pattumiera' e 'nemica' della Valle d'Aosta non tanto per il pulpito da cui proviene e dal quale siamo abituati a sentire ogni sorta di farneticazione, quanto per il silenzio assordante del Presidente con funzioni prefettizie Testolin e il Deputato Franco Manes".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA