Edoardo Bennato in concerto al Forte di Bard

Edoardo Bennato arriva a impreziosire la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard 2024.

Il suo album di debutto è 'Non farti cadere le braccia', pubblicato nel 1973. Nel 1977 con l'album 'Burattino senza fili' diventa il primo artista italiano a realizzare videoclip e il primo cantante italiano a riempire, nel 1980, 15 stadi consecutivi nel giro di un mese con l'aiuto organizzativo degli amici del cortile di Bagnoli, che tutt'ora lo seguono in questo Rock Summer Tour 2024. Tantissimi sono i suoi brani che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo come la canzone ufficiale dei Campionati Mondiali di Calcio del 1990 'Un'estate italiana' che rimase nelle hit parade per quattro mesi. Nel 2007 firma la colonna sonora del musical teatrale 'Peter Pan' nella versione italiana; un successo di pubblico e critica che è tornato in scena nella stagione teatrale 2023/2024. Oggi, con all'attivo 28 album, la sua vena creativa è ancora in piena attività. Nel 2020 è uscito il suo ultimo album 'Non c'è': otto brani inediti e 14 canzoni di repertorio che hanno reso Edoardo Bennato uno dei più grandi artisti della musica italiana.

Un altro appuntamento aggiunto al calendario della rassegna è quello con Evolution Dance Theater, compagnia fondata in Italia dal coreografo americano Anthony Heinl, che da oltre dieci anni affascina il pubblico di tutto il mondo: la compagnia porterà sul palcoscenico della Piazza d'Armi del Forte di Bard venerdì 19 luglio, alle 22, lo show Blu Infinito. L'uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno degli elementi distintivi di evolution Dance Theater.



