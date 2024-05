Il 19 maggio si vota ad Antey-Saint-André

Domenica 19 maggio, dalle 7 alle 23, si voterà per il rinnovo dell'amministrazione del Comune di Antey-Saint-André. Lo ha comunicato la Presidenza della Regione Valle d'Aosta.

"Per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - è spiegato in una nota - all'elettore viene consegnata un'unica scheda, dove sono riportati in un apposito rettangolo i nomi dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, accanto al simbolo della lista collegata, oltre a uno spazio per esprimere le preferenze per i candidati alla carica di consigliere, nel rispetto delle quote di genere. Ogni elettore può dunque esprimere il proprio voto segnando: i nominativi dei candidati sindaco e vice sindaco; il simbolo della lista. In entrambi i casi, il voto è attribuito sia alla lista collegata sia ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco". L'elettore può inoltre indicare un massimo di tre preferenze per i candidati alla carica di consigliere. Le operazioni di scrutinio si svolgono a partire dalle 8 di lunedì 20 maggio.

