Cactus Film Festival, vince Orage di Benoit Michelet

Orage (Francia, 2023, 15'50") di Benoît Michelet si è aggiudicato la vittoria al Cactus International Children's and Youth Film Festival 2024. La pellicola guadagna così la nomination per il 'Miglior cortometraggio dell'anno per il pubblico giovane europeo'.

Durante la Berlinale 2024 (Festival Internazionale del Cinema di Berlino) Orage concorrerà per aggiudicarsi l'Ecfa (European Children's Film Association) Short Film Award 2024.

A comporre la giuria tecnica quest'anno al Cactus International Children's and Youth Film Festival sono stati Elisa Giovannelli, responsabile del settore alta formazione e del dipartimento educativo della Cineteca di Bologna (Italia), Teresa Lima, co-fondatrice, programmatrice e direttrice di Play - International film festival for children and youth di Lisbona (Portogallo), e Alfred Sesma Siuraneta, sceneggiatore, programmatore e responsabile delle vendite e degli acquisti internazionali di Pack Màgic (Spagna). "Orage, realizzato - si legge nella motivazione - con estrema cura ed eleganza, possiede uno stile originale che racconta una storia di crescita rispettando le sensibilità dei ragazzi e condividendo un approccio empatico alle loro vite in un delicato momento di passaggio".

La call internazionale ha visto la partecipazione di oltre 500 opere di autori provenienti da 67 paesi del mondo rappresentative di tutti i continenti. La selezione ufficiale ha presentato 36 cortometraggi ;;in concorso da 18 Paesi diversi: 15 anteprime di cui due internazionali, una europea e 12 italiane.

La quarta edizione della rassegna, che ha trovato nel Teatro Giacosa di Aosta la sua "casa naturale", ha registrato - fanno sapere gli organizzatori - 8.200 presenze complessive durante i dieci giorni di eventi.



