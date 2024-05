Il lavoro trasfrontaliero, tavola rotonda ad Aosta

"Ridisegnare nuovi confini: limiti e opportunità del lavoro transfrontaliero in Valle d'Aosta": è il titolo della tavola rotonda in programma mercoledì 15 maggio dalle 9.30 alle 13 nella sala Bim del Celva ad Aosta e organizzato da Unipol Sai Assicurazioni. Relatori saranno sindacalisti, professionisti e politici "per analizzare il fenomeno dal punto di vista economico, politico e sindacale".

"L'evento ha l'obiettivo di rimettere al centro del dibattito - spiega Ramira Bizzotto, presidente Cru Vda - un fenomeno lavorativo che in Valle d'Aosta ha radici profonde e che va analizzato nelle sue implicazioni territoriali e sociali. Il tema si colloca naturalmente all'interno del Festival Asvis 2024 rivolgendo la propria attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile numeri 8 e 10. Attraverso il contributo di molteplici attori pubblici e privati che si confrontano quotidianamente col lavoro transfrontaliero, si fornirà un quadro di riferimento del fenomeno e verranno messi in evidenza limiti e opportunità delle recenti modifiche normative".

Interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta Renzo Testolin, il presidente del Celva Alex Micheletto, Giuseppe Augurusa, responsabile nazionale frontalieri Cgil, gli assessori regionali Luigi Bertschy e Luciano Caveri, Luigi Fosson, presidente Adava, e il deputato Franco Manes.



