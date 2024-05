"ConSenso contro la violenza", mostra in biblioteca di Aosta

Si intitola "ConSenso contro la violenza" la mostra allestita alla Biblioteca Regionale di Aosta dal 14 al 21 maggio. L'esposizione è curata da Stefania Spanò (in arte Anarkikka), autrice, vignettista e illustratrice, esperta di comunicazione, ed è promossa dal Centro Donne Contro la Violenza di Aosta, in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta ed il Liceo Artistico di Aosta.

Saranno esposti gli elaborati realizzati dagli studenti "per una comunicazione contro la violenza fuori dagli stereotipi".

"Questo evento si pone a chiusura dell'omonimo progetto, volto a sensibilizzare ed informare le giovani generazioni riguardo il tema, sempre più attuale, della violenza di genere, puntando l'attenzione sulle disparità e discriminazioni di genere, tentando di decostruire gli stereotipi e i pregiudizi legati al ruolo della donna e focalizzandosi sulla questione del consenso" si legge nella presentazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA