Carcere di Brissogne, agente aggredito da detenuto

"Un'altra vile aggressione ai danni del personale della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Brissogne: in mattinata, mentre si mettevano in essere le normali attività di routine all'interno della sezione detentiva, un detenuto di origine nord africana, senza alcun motivo colpiva un agente di Polizia Penitenziaria con una violenta testata al volto". A denunciare il fatto è il Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria (Sinappe).

L'agente è stato curato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Parini di Aosta con vari giorni di prognosi.

Il Vice Segretario Regionale del Sinappe, Matteo Ricucci, "esprime rammarico per i fatti successi e sdegno per le criticità che tutti i giorni si abbattono sul Personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Brissogne".



