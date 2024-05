Testolin, "Chanoux determinante per la causa valdostana"

Il ruolo di Émile Chanoux è stato "determinante per la 'causa valdostana', sia per il suo intervento nella lotta di liberazione sia per il suo impegno in favore della cultura valdostana, così come per la tutela e la valorizzazione delle minoranze in un concetto di Europa federalista delle Regioni". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ricordando l'anniversario della morte di Chanoux, avvenuta il 18 maggio del 1944.

Oggi a palazzo regionale si è svolto il convegno dal titolo "Émile Chanoux 1906 - 1944: una vita, un pensiero, un'eredità", il primo degli eventi in programma per l'occasione, nell'ambito dell'80/o della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

Ad introdurre l'appuntamento dedicato alla memoria del notaio valdostano morto in carcere durante la Resistenza è stata la rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta. A seguire gli interventi dei docenti universitari Fabio Zucca, Filippo Maria Giordano e Roberta Mira, che hanno profilato il pensiero di Chanoux nel contesto storico e sociale in cui è vissuto e ha militato, dalla sua coscienza politica autonomista alla sua militanza antifascista.



