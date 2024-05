Confidi Centro Nord, Pietro Carboni nuovo presidente

Il Consiglio di amministrazione di Confidi Centro Nord, eletto nei giorni scorsi dall'assemblea dei soci, ieri ha nominato Pietro Carboni presidente per il triennio 2024-2026 e, come vicepresidenti, Filippo Gérard e Silvio Pascolini. "Sono onorato, ringrazio i consiglieri della fiducia che mi hanno accordato e vorrei approfittare per inviare un messaggio di gratitudine al mio predecessore, Pierre Noussan, con il quale abbiamo condiviso il processo di evoluzione di questo nostro Confidi, iniziato - voglio ricordare - il 1 gennaio 2021 con la fusione tra Confidi Centro e Confidi Valle d'Aosta". In rappresentanza dei soci della Valle d'Aosta sono stati eletti Filippo Gérard vicepresidente vicario, Matteo Zanetti presidente comitato esecutivo, Giancarlo Giachino consigliere, Rossella Noussan consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo.

Il bilancio da poco approvato, ha riferito Carboni, "si è chiuso con oltre 53 milioni di euro di attivo e un utile d'esercizio pari a 670 mila euro. Uno dei dati più rilevanti espressi dal bilancio è la solidità patrimoniale di Confidi Centro Nord, che rappresenta una garanzia della nostra solvibilità, ma soprattutto un'opportunità per i soci, per le banche e per il tessuto economico di riferimento che può contare su un importante sostegno allo sviluppo del credito".

Confidi Centro Nord associa oltre 4.000 imprese che si trovano perlopiù in Toscana, Umbria e Valle d'Aosta.



