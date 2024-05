Torna l'Aosta 21k, la mezza maratona si corre domenica 19 maggio

Scatterà la prossima domenica 19 maggio l'Aosta 21k, la seconda edizione della mezza maratona di Aosta organizzata dall'Atletica Sandro Calvesi insieme a Ravenna Insport.

Quest'anno i promotori si aspettano di superare le 2.085 presenze registrate nel 2023 tra le varie competizioni disputate e la giornata di giochi per famiglie: "Ci sono numeri decisamente superiori", ha spiegato l'organizzatore Eddy Ottoz presentando l'evento.

Oltre alla 21k ci sarà anche la 10k race: entrambe le gare, inserite nel calendario nazionale Fidal con percorso omologato, partiranno alle 9 in via Torino e attribuiranno il titolo valdostano di campione sulla distanza. Stesso orario e stessa partenza per la Buongiorno Aosta 5k.

Tutti i finisher delle distanze competitive riceveranno una medaglia che in questa edizione raffigura il Teatro romano.

Sabato 18 maggio all'interno del parco Puchoz di Aosta ci sarà la 'School&family game': saranno organizzati giochi e attività pensati per coinvolgere scuole, studenti e genitori.

Previsti quattro punti ristoro lungo il percorso della 21k, uno dei quali nello stabilimento Cogne acciai speciali, dove sono previsti l'arrivo della 5k e il transito della 10k. Ci sarà anche l'Expo village, "una quindicina di gazebo degli sponsor in via Garibaldi, dove si ritireranno i pettorali", ha spiegato Ottoz. Previsti anche due punti spugnaggio, uno a Pollein, nel parcheggio dell'area Grand place, e l'altro ad Aosta, in via Grand Eyvia. La manifestazione ha ottenuto il riconoscimento Ecoactions di Legambiente per il basso impatto ambientale. Grazie all'intelligenza artificiale gli iscritti potranno accedere online alle proprie fotografie selezionate da algoritmi di riconoscimento facciale.

Tra gli atleti più forti attesi alla 21k spiccano i nomi - tra le donne - di Clementine Mukandanga (Rwanda), Emily Chepkemoi Cheroben (Kenya), Nancy Kerubo Kerage (Kenya) e - tra gli uomini - di Bonface Njiru Fundi (Kenya) e Lin Ndayikukamiye (Burundi).



