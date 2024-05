Trasformazione digitale e verde, due milioni per dieci Pmi

E' consultabile da oggi sul sito di Confindustria Valle d'Aosta l'avviso di candidatura per la selezione di cinque Pmi valdostane e altrettante piccole e medie imprese francesi di Savoia e Alta Savoia del progetto TechyourWorld - Academy Transfrontaliera grazie a cui potranno beneficiare di due milioni di euro per sviluppare soluzioni di business innovative per la trasformazione digitale e verde.

Tra giugno 2024 e giugno 2026 le Pmi selezionate lavoreranno insieme su progetti di innovazione congiunti, supportati da un network transfrontaliero di professionisti e 30 giovani di talento. Ciò avverrà grazie a visite di scambio, cooperazione da remoto, consulenze di esperti e stage in impresa di giovani talenti digitali. Tutto ciò prenderà poi corpo nei corsi e nei laboratori di un'academy transfrontaliera con una formazione specialistica sulle competenze It più rilevanti per le aziende e connesse ai temi 'green'.

Il programma prevede visite alle Pmi già da ottobre, tra novembre e marzo 2025 i primi workshop e i summer camp a giugno 2025 e 2026. TechyourWorld sarà anche rivolto alle comunità, grazie ai 'Tech club', ossia serate di divulgazione aperte al pubblico sulle sfide della digitalizzazione, incontrando imprenditori che si sono distinti nell'innovazione digitale per l'ambiente e la qualità della vita.

Il finanziamento è stato erogato da Interreg Italia-Francia Alcotra, il programma di cooperazione per rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche finanziato dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale). "Siamo di fronte ad un progetto Interreg assolutamente innovativo e all'avanguardia che, nei nostri auspici, avrà un impatto importante sul territorio", spiega Pier Maria Minuzzo, amministratore unico di Projet formation.

"A pochi mesi dall'apertura del nostro desk a Bruxelles prosegue l'apertura ad un orizzonte europeo di Confindustria Valle d'Aosta", commenta Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta. E' "una importante occasione per proseguire con il percorso di internazionalizzazione degli incubatori valdostani e delle imprese insediate, nonché una ulteriore opportunità per rafforzare le partnership con gli stakeholders locali", sottolinea Daniele Cattaneo, incubation manager Fondazione Giacomo Brodolini.



