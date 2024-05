La street music protagonista della rassegna Cambio musica

Sedici appuntamenti per far risuonare la musica in tutta la Valle d'Aosta: prenderà il via il 12 maggio la rassegna 'Cambio musica' il cui tema di quest'anno è la 'street music'. Ovvero, la strada, con i suoi suoni, con le sue voci. Cambio musica è la rassegna musicale che mette insieme i percorsi didattici e laboratoriali della Sfom, la scuola di formazione e orientamento musicale che fa parte della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.

I luoghi dei concerti vanno da Aosta al castello di Sarre, da Aymavilles a Torgnon, passando per La Salle, Pollein e Gressan.

''Il tema di quest'anno - spiega Enrico Montrosset, il coordinatore della scuola - vuole essere una riflessione sulla relazione che la strada ha con la musica e i suoni. La strada è intesa come percorso, come sentiero, come traccia. La strada possiede la sua musica''. E aggiunge: ''Per noi è importante l'interazione con altri linguaggi, come la letteratura, il circo, la danza e questo è uno degli aspetti che ci caratterizza''.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti. Si inizia il 12 maggio all'Auditorium di Aymavilles, con la 'Festa delle famiglie', e chiude la rassegna, il 16 giugno, l'evento ''Guitar day''. Tra gli ospiti di quest'anno: Mirta Alvarez, interprete di tango argentino, Francesco Garuti e Alessandro Galletti, della compagnia Circo Parco e il percussionista Luca Brandoli.



