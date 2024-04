Pd Vda, "le pressioni antiaborto sarebbero preoccupanti"

"Se le affermazioni su presunte pressioni antiaborto nei presidi sanitari valdostani risultassero vere saremmo molto preoccupati. Per questa ragione accogliamo con favore l'apertura di un'indagine dell'Usl per verificare i fatti. Spetta a loro e a nessun altro capire e fare luce sulla vicenda. Lo facciamo avendo chiaro che la legge 194 deve continuare ad avere una rigorosa applicazione nelle strutture sanitarie e nei presidi sociosanitari". Così in una nota il Partito democratico della Valle d'Aosta, dopo che l'associazione Centro donne contro la violenza ha segnalato nei giorni scorsi casi di "donne che, giunte in presidi sanitari pubblici del territorio regionale per accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, sono state negli stessi luoghi sottoposte a indebite interferenze e pressioni da parte di volontari".

"Siamo contrari - prosegue il Pd - alla politica del governo che, pur non toccando formalmente la legge, la sta di fatto facendo diventare di difficile applicazione, interferendo su un diritto delle donne conquistato con fatica nel lontano 1978. Da questo punto di vista politico il Pd sarà impegnato su tutti i fronti per garantire un legittimo diritto delle donne che deve essere universalmente riconosciuto e accessibile a tutte".

"Va altresì ribadito - aggiunge il Pd - che le donne devono poter avere fiducia nel rivolgersi al sistema sanitario nazionale per l'interruzione volontaria di gravidanza e che lo stesso servizio sanitario deve essere all'altezza delle richieste con adeguato personale non obiettore e tempi di attesa compatibili con le indicazioni previste dalla 194. Il Pd si impegna a vigilare che ciò avvenga in un momento politico nel quale il governo nazionale continua ad effettuare tagli drastici alle spese sanitarie privilegiando la sanità privata. Analoga attenzione verrà posta sul tema più ampio dei diritti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA