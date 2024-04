'Il fascino della Via Francigena', la guida in edicola

Arriva in edicola da domani la guida del quotidiano La Stampa 'Piemonte e Valle d'Aosta - Il fascino della Via Francigena', diretta da Giuseppe Cerasa. Quello che ricalca l'antica strada fatta da Sigerico è un tracciato che incrocia scorci e panorami ma anche veri e propri templi del gusto, artigiani legati agli antichi mestieri ed eccellenze enogastronomiche. Ad aprire il volume le testimonianze di Giacomo Poretti, Enrico Brizzi e Guido Martinetti.

La guida accende i riflettori sulle tappe, i luoghi simbolo, le chiese, le abbazie, i panorami, e la spiritualità. Non poteva mancare un ampio capitolo dedicato agli artigiani che operano lungo la Via Francigena così come le recensioni delle migliori insegne del territorio, siano esse quelle di ristoranti, luoghi del gusto e strutture in cui soggiornare durante il pellegrinaggio.

"È come se - scrive Cerasa nella sua introduzione - il tempo si fosse fermato. È come se le certezze dello spirito facessero piazza pulita di ogni evoluzione arbitraria, di ogni cambiamento non omogeneo, di ogni violenza fatta durante tanti secoli sulla natura o sulle cose, sul panorama o sull'aria che si respira.

Chi percorre il cammino che attraverso la Valle d'Aosta e il Piemonte porta a Roma può, se vuole e se ci riesce, astrarsi, immergersi in un contesto che lo fa ritornare indietro nel tempo e attraversare borghi e altipiani, strade con le basole romane e riserve naturali, ammirare castelli e santuari, fotografare torri e collegiate, emozionarsi davanti a cicli di affreschi o a siti palafitticoli, raccogliersi in preghiera incrociando basiliche e abbazie.

Questa guida, che per la prima volta esce abbinata in esclusiva con il quotidiano La Stampa, si pone l'obiettivo di rendere più piacevole un percorso ancora oggi usato da migliaia di pellegrini e di offrire stimolanti opportunità per scegliere il meglio di un territorio che, in un contesto turistico moderno e internazionale, occupa una posizione da leader".



