Prima riunione dell'Osservatorio regionale rifiuti 2024-26

Si è svolta la prima riunione dell'Osservatorio regionale rifiuti, presieduto dall'assessore all'Ambiente Davide Sapinet. Previsto da una legge regionale (la numero 31 del 3 dicembre 2007) l'osservatorio è stato ricostituito a seguito di una deliberazione della giunta regionale del 25 marzo scorso, con la quale si è anche provveduto alla nomina dei suoi componenti.

La riunione, avvenuta martedì scorso, è stata un primo momento di confronto tra i componenti, che hanno messo in evidenza le aspettative dei portatori d'interesse da loro rappresentati, le criticità più importanti, ma anche "la volontà di lavorare in modo sinergico per dare una nuova vitalità a questo strumento prezioso che la norma mette a disposizione", fa sapere la Regione in una nota.

Tra i vari argomenti da affrontare nei futuri incontri dell'Osservatorio sono già stati portati all'attenzione l'analisi dei dati sui "flussi", le modalità di comunicazione a diversi livelli, lo stato degli appalti di raccolta dei vari subato, i monitoraggi previsti e da prevedere. Ma anche la valutazione della necessità di rivedere il regolamento di funzionamento dello stesso per adeguarlo alle nuove necessità ed esigenze, rendendolo più funzionale.

Insieme all’assessore Sapinet, fanno parte dell’Osservatorio Luigi Pietro Bianchetti, (dirigente della struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive), Fulvio Simonetto (responsabile della sezione competente in materia di gestione dei rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta – Arpa), l’assessore all’Ambiente del Comune di Aosta, Loris Sartore, e due rappresentanti designati d’intesa dalle Unité des communes valdôtaines.

Gli altri componenti sono Marco Framarin (responsabile del settore competente in materia di gestione dei rifiuti del Comune di Aosta), Damiano Rossi e Mattia Caliano (responsabili della gestione rifiuti designati d’intesa dalle Unités des Communes Valdôtaines), Matteo Millevolte (rappresentante designato dai soggetti affidatari della gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, operanti nel territorio regionale), Jean-Louis Quendoz (rappresentante designato dalle imprese che gestiscono il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, operanti nel territorio regionale), Claudio Vona (rappresentante designato dalle associazioni di categoria operanti nel territorio regionale, maggiormente rappresentative degli interessi dei soggetti economici produttori di rifiuti non domestici), Luca Pezzuolo (rappresentante degli ordini, collegi ed albi professionali della Valle d’Aosta), Paolo Meneghini (rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed operanti nel territorio regionale), Rosina Rosset (rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative ed operanti nel territorio regionale) ed Enzo Favoino (tecnico esperto, avente particolare esperienza in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e nel settore della gestione tecnica ed economica dei rifiuti nel loro complesso, con funzioni di coordinamento tecnico-scientifico).



