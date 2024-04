Presentato il Rally Valle d'Aosta, già 140 equipaggi iscritti

Il 45/o Rally della Valle d'Aosta scalda i motori. La gara, che ha saputo rinnovarsi, mantenendo il fascino della prima edizione del 1971, è pronta a tornare a sfrecciare sulle strade valdostane. Oggi in conferenza stampa si è svolta la presentazione. A oggi, sono oltre 140 gli equipaggi iscritti, di cui 51 totalmente valdostani e altri 12 con almeno un componente valdostano. Numeri che potrebbero ancora aumentare e raggiungere o superare i 166 equipaggi del 2022, dal momento che le iscrizioni chiuderanno a mezzanotte di lunedì 29 aprile.

Aosta e l'Arco d'Augusto saranno teatro della zona di partenza, di arrivo e delle premiazioni della gara, organizzata dall'Automobile club Valle d'Aosta in sinergia con l'Acva Sport.

Per il 2024, il Rally Valle d'Aosta torna in primavera, nel fine settimana del 4 e 5 maggio.

"Questo è un po' un ritorno al passato - dice Ettore Viérin, presidente Aci Valle d'Aosta -, abbiamo svolto circa venti edizioni tra fine aprile e i primi di maggio, nelle condizioni più disparate". Quest'anno, oltre a essere la seconda tappa della Zona 1 di Coppa Italia, l'appuntamento valdostano inaugurerà il Trophée Alpin, manifestazione, articolata in quattro competizioni, che vuole premiare le vetture con due ruote motrici e che unisce Italia, Francia e Svizzera.

Sei le prove speciali (tre da ripetere), per un totale di 70 chilometri. Si parte il 4 maggio alle 10,30 con lo shakedown 'Pollein-Brissogne', tre chilometri di test. Domenica 5 maggio alle 8,42 il primo concorrente prenderà il via nella prima prova speciale lungo il tratto dei 'Salassi', per poi passare alla 'Arvier-Introd'. In seguito, le vetture raggiungeranno il piazzale dell'ovovia di Pila, dove saranno allestiti il 'riordino' e il parco assistenza.

Ultima prova, la classica 'Saint-Marcel- Fénis', tratto veloce e da guidare che in passato ha permesso ai piloti di dare spettacolo. La gara riprenderà di nuovo dai 'Salassi' e, dopo l'ultima sosta all'assistenza, i piloti affronteranno di nuovo le prove speciali 'Arvier-Introd' e 'Saint-Marcel- Fénis'.





