'Inquinanti nell'area giochi per bambini', sequestro ad Arnad

La guardia di finanza di Aosta ha posto sotto sequestro probatorio parte dell'area giochi per bambini di Arnad, in località Le Vieux. L'ipotesi di reato è di inquinamento ambientale. Il sequestro, disposto dalla procura, non è ancora stato convalidato dal giudice. L'area giochi per bambini è situata tra la chiesa e il comune. Secondo quanto contestato al sindaco di Arnad, Alexandre Bertolin, il terrazzamento sarebbe stato fatto con delle travi di recupero della ferrovia che sarebbero state trattate con materiali giudicati inquinanti.

"Si tratta di lavori fatti oltre 20 anni fa - spiega il sindaco Bertolin - oggi mi è stato notificato l'atto con il quale parte dell'area giochi è stata posta sotto sequestro e ora dobbiamo provvedere anche a limitarla correttamente per impedirne l'accesso. Ora, dobbiamo anche aspettare disposizioni della procura per capire come procedere. Certo è che si tratta di lavori che non abbiamo eseguito noi e che sono datati. Ma ovviamente faremo tutto quanto per mettere in sicurezza l'area giochi".



