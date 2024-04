Pnrr, Manes "nel decreto garanzie per i 397 progetti definanziati ai comuni"

"Un risultato importante questo, su una tematica estremamente sentita dai territori". Così il deputato valdostano Franco Manes dopo l'approvazione alla Camera di una "clausola di salvaguardia" che, viene spiegato una nota, fornisce garanzie anche per i 397 progetti Pnrr dei comuni valdostani che erano stati stralciati e definanziati.

La questione riguarda il Decreto legge 19/2024 "recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", su cui il governo ha posto la fiducia. Dei 48 emendamenti presentati dalla componente delle minoranze linguistiche, 15 "sono stati approvati o assorbiti": tra questi anche quello "che assicura che le risorse già destinate alla Valle d'Aosta, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, al Friuli Venezia Giulia e agli enti locali dei rispettivi territori, rimangano assegnate anche se i finanziamenti originari del Pnrr venissero ridotti o eliminati".

"Grazie al lavoro di squadra con l'amministrazione regionale, in Parlamento e in Conferenza delle Regioni, vengono garantiti ai Comuni valdostani i finanziamenti", sottolinea Manes. Un obiettivo, raggiunto, che "evidenzia l'importante ruolo delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome. Il valore complessivo dei finanziamenti di cui si parla per Trento, Bolzano, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia ammonta a circa 260 milioni di euro".



