Il 28 e 29 settembre torna l'appuntamento con l'Edileco Run24

Sabato 28 e domenica 29 settembre torna l'appuntamento con Edileco Run24, la ventiquattro ore di corsa a staffetta che attraversa il centro storico di Aosta. La manifestazione è giunta alla sesta edizione. Al via le iscrizioni - online sul portale Endu.it oppure presso Technosport a Charvensod - con una tariffa scontata per coloro che si iscriveranno entro il 19 maggio.

Come nelle passate edizioni, sono previste due formule di partecipazione alla corsa: la modalità competitiva e quella non competitiva. La gara competitiva prevede quest'anno due categorie: 1 e 12 partecipanti e, come da regolamento, almeno un runner deve essere presente per 24h nella zona tecnica identificata con Piazza Chanoux o Piazza San Francesco. Le squadre non competitive, invece, non hanno un numero minimo o massimo di partecipanti e potranno prendersi una pausa di sei ore.

"L'anno scorso è stato un vero successo: più di 1500 persone hanno corso lungo il centro storico della città tra famiglie, giovani, bambini, runner amatoriali ma anche atleti professionisti. Durante la gara, spettacoli musicali, esibizioni di danza e la Silent Disco hanno animato la piazza per ventiquattro ore: un weekend ricco di festa e divertimento per tutta la città di Aosta" dichiara Sara Faraci, vice presidente dell'Asd 24 che organizza la manifestazione.



