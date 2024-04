Cinema, torna ad Aosta il Cactus Film Festival

L'ambiente, la sostenibilità e l'inclusione sono al centro della quarta edizione del Cactus Film Festival, il festival del cinema dedicato a chi è bambino oggi e a chi non ha dimenticato di esserlo stato. In programma, dal 2 al 12 maggio ad Aosta, ci sono 59 eventi e 15 cortometraggi, tutti in anteprima nazionale o internazionale. ''Il festival cresce - spiega il direttore artistico Alessandro Stevanon - e quest'anno si rivolge a un pubblico più vasto, ovvero anche agli adolescenti e ai giovani adulti. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere l'intera comunità. Non sarà solo cinema, ma vogliamo esplorare la narrazione a 360 gradi, in tutte le sue forme. E ovviamente al centro non poteva non esserci la sostenibilità e l'ambiente a cui noi teniamo molto''.

Concepito come un festival diffuso, quest'anno animerà le piazze, i teatri e le biblioteche, trasformando il tessuto sociale in un palcoscenico. Evento speciale di questa quarta edizione il film di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi ''Food for profit'', che sarà proiettato sabato 4 maggio alle 20,30 al teatro Giacosa di Aosta. Tra gli ospiti il giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro per una lectio tratta dal libro ''La meraviglia del tutto''.

I cortometraggi selezionati concorrono per aggiudicarsi l''Ecfa short film award 2024', il premio assegnato dall'European children's film association al miglior film. A comporre la giuria quest'anno sono: Elisa Giovannelli, Teresa Lima e Alfred Sesma Siuraneta. Le premiazioni saranno domenica 12 maggio.





