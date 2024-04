Stelle di cristallo, il Centro sportivo esercito premia la dedizione

Una serata dedicata a premiare non i risultati sportivi oggettivi, come podi e classifiche, ma percorsi professionali e fattori umani come perseveranza, impegno e dedizione: la seconda edizione di 'Stelle di Cristallo' è andata in scena al Castello Cantore ad Aosta, sede del comando del Centro addestramento alpino, alla presenza della sottosegretaria alla Difesa, la senatrice Isabella Rauti, e del vice comandante delle Truppe alpine, il generale di corpo d'armata Antonello Vespaziani.

L'evento celebrativo è stato dedicato agli atleti del Centro sportivo dell'esercito che si sono distinti negli sport invernali nella stagione appena conclusa. I riconoscimenti sono stati consegnati a sette atleti sia per la categoria maschile che femminile: il graduato Andrea Voetter, il caporal maggiore Marion Oberhofer, il graduato scelto Marta Bassino, il graduato scelto Guglielmo Bosca, il graduato scelto Michela Moioli, il caporale Miro Tabanelli il caporale Camilla Vanni.

Stelle di Cristallo 2024 ha visto la presenza di circa 80 atleti e di oltre un centinaio di ospiti provenienti dalle istituzioni locali, dell'università, dal mondo della ricerca scientifica, dello sport e dalla politica locale. Un riconoscimento straordinario è stato consegnato alla sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti in segno di "gratitudine per il costante supporto, la passione e la vicinanza al mondo dello sport, delle forze armate e al Gruppo sportivo dell'Esercito". Il premio è stato consegnato dal graduato scelto Elena Curtoni e dal presidente del Gruppo sportivo dell'Esercito, il tenente colonnello Claudio De Rosa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA