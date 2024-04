Cgil e Uil, "in Valle d'Aosta sciopero con punte del 60%"

In occasione dello sciopero generale nazionale proclamato ieri da Cgil e Uil contro le morti sul lavoro, alla Cogne Acciai Speciali "il reparto tvb (treno vergella barre ) si è fermato per quattro ore a fine turno mattutino (hanno scioperato tutti i lavoratori del reparto)" e nell'acciaieria "si sono astenuti dall'attività lavorativa tra il 50% e il 60% dei lavoratori" secondo Fiom e Uilm.

Per Cgil e Uil, l'adesione è stata del 20% nell'industria alimentare, del 15% nell'edilizia, del 10% nel legno e del 10% nel commercio. Tra i 300 lavoratori del trasporto pubblico locale l'adesione - secondo i due sindacati - è stata del 40%.

"Tre morti al giorno a livello nazionale", sottolineano le segretarie generali Vilma Gaillard (Cgil) e Ramira Bizzotto (Uil). "La tragedia di Bargi in Emilia Romagna che va a sommarsi purtroppo ad altre, troppe continue morti sul lavoro. Di lavoro si vive, non si deve morire", affermano i segretari generali e i delegati delle categorie di Cgil e Uil Valle d'Aosta.





