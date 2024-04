'Il rito del tè del mondo', tre eventi ad Aosta

Il Centro per le famiglie propone la prima edizione de 'Il rito del tè nel mondo', un'iniziativa che, attraverso una delle pratiche più diffuse, apre le porte alla "ricchezza della diversità". Non solo attività all'interno dello spazio di via Federico Chabod, uno degli obiettivi del Centro è quello di muoversi e abitare la città, incontrando le famiglie, in ogni forma, nei quartieri di Aosta. "Desideriamo che il Centro sia un luogo aperto a culture differenti, dove chiunque possa trovare il proprio posto e sentirsi a casa", dice Ranzie Mensah, presidente della Cooperativa Sociale La Melagrana e ideatrice del progetto.

"Attraverso questa proposta vogliamo valorizzare i patrimoni di aree geografiche e territori, che narrano le radici di molte famiglie e sono per tutti e per tutte occasione di incontro e scambio. Vorremmo al contempo creare spazi di partecipazione, tempi in cui stare bene in contesti diversi", sottolinea Paola Baccianella della Cooperativa La Libellula e coordinatrice del Centro. Tre sono le tappe previste dal programma dalle 18 alle 20 in luoghi della città scelti per la specifica valenza sociale, tutte guidate da alcune mediatrici culturali operanti presso La Melagrana.

Nella prima, venerdì 12 aprile presso il Café du Théâtre, Hanane Slama condurrà in un viaggio in Tunisia, alla scoperta di aromi, tradizioni e profumi. La seconda mèta è la Bocciofila del Quartiere Cogne dove, mercoledì 17 aprile, saranno protagoniste la Cina e le sue teiere colorate, raccontate da Valeria Incoletti. Durante l'ultimo appuntamento, venerdì 10 maggio ancora una volta al Café du Théâtre, i partecipanti incontreranno la tradizione Argentina, con Maria Valeria Rojas, terra in cui il tè ha lasciato spazio al mate e alla sua simbologia. Per partecipare è necessaria l'iscrizione tramite mail all'indirizzo info@centrofamiglievda.it .



