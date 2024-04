Uccisa vicino ad Aosta, sospettato era ricercato in Francia

È ricercato dalla fine di marzo per "violazione del controllo giudiziario" il giovane di nazionalità italiana, di 21 anni, incensurato, che è sospettato dell'omicidio della sua compagna in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato il procuratore di Grenoble, Eric Vaillant, precisando che il giovane "è ricercato in Francia e in Italia". Anche la Procura di Grenoble ha aperto un'indagine per l'omicidio della ragazza trovata morta la cui vittima è di nazionalità francese. La coppia - si legge in una nota del procuratore di Grenoble - aveva attraversato la frontiera il 25 marzo scorso. "La procura - prosegue - aveva aperto un'indagine per violazione del controllo giudiziario nei confronti del ragazzo e da allora lo sta cercando. Infatti, era stato posto sotto controllo giudiziario il 13 gennaio scorso in seguito alla denuncia per violenza domestica e minacce. Conformemente alle richieste dell'accusa, il giudice gli aveva notificato il divieto di entrare in contatto con la vittima. Doveva essere processato dal tribunale penale di Grenoble venerdì 3 maggio 2024". "Le autorità giudiziarie italiane e francesi - conclude Vaillant - stanno lavorando in stretta collaborazione per arrestare il sospettato".

