Europee, Gori "un sindaco è un valore aggiunto"

"Nei prossimi cinque anni, l'Europa deve costruire un rapporto più diretto con i territori e le città, rapporto che è mancato nei mandati precedenti, mediato spesso da enti intermedi, come le Regioni, sempre molto distanti dai cittadini. Per questo motivo penso che un sindaco possa rappresentare un valore aggiunto nel portare uno stile e un linguaggio pragmatico nelle istituzioni europee". Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, nella sala Fresia della sede di Confindustria Valle D'Aosta, dove ha raccontato l'esperienza di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura.

"Il grande successo di Bgbs2023 ha rappresentato un modello di dialogo e sinergia - ha detto Gori, confrontandosi con il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - tra città diverse, tra due capoluoghi, Bergamo e Brescia, che non avevano mai imparato a lavorare insieme prima. Il bilancio finale è stato davvero di quelli significativi: 11,6 milioni di visitatori, oltre 2000 iniziative, con le due province a rappresentare, insieme, il quarto polo culturale italiano per valore aggiunto (dati di Fondazione Symbola 2023)".



