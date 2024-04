Traforo Monte Bianco, chiusura notturna fino al 21 giugno

Fino al 21 giugno il traforo del Monte Bianco resterà chiuso di notte per permettere l'esecuzione di lavori di risanamento dell'impalcato stradale nel tratto centrale della galleria (240 metri). Il traffico sarà interrotto - esclusi i fine settimana e i giorni festivi - dalle 19.30 alle 6. Lo ha comunicato la società francese Atmb, precisando che "l'iter tecnico adottato per i lavori consente di ripristinare ogni mattina il tunnel al traffico veicolare, garantendo al tempo stesso la sicurezza delle squadre di cantiere e degli autisti". Il traforo, inoltre, chiuderà nuovamente in autunno per completare i lavori di manutenzione sulla volta che richiederanno uno stop al traffico di almeno tre mesi.



