"Stop al falso made in Italy", anche Coldiretti Valle d'Aosta al Brennero

Anche Coldiretti Valle d'Aosta parteciperà all'azione "per andare a presidiare il valico del Brennero e smascherare il 'Fake in Italy' a tavola".

L'appuntamento è per lunedì 8 e martedì 9 aprile. "Gli agricoltori - annuncia l'associazione - della Coldiretti, guidati dal presidente Ettore Prandini, verificheranno il contenuto di tir, camion frigo, autobotti con la collaborazione determinante delle forze dell'ordine".

L'azione "è resa necessaria dagli arrivi incontrollati di alimenti dall'estero che spesso non rispettano le stesse regole di quelli nazionali e fanno così concorrenza sleale alle produzioni italiane facendo crollare i prezzi pagati agli agricoltori. Per l'occasione sarà presentata l'analisi della Coldiretti sul 'No Fake in Italy', con i dati sul fenomeno".

Coldiretti Valle d'Aosta sarà presente alla manifestazione con una delegazione di agricoltori, giovani imprenditori e dirigenti nel pomeriggio di martedì 9 aprile. Da Aosta è previsto un pullman (gli interessati possono rivolgersi alla federazione).



