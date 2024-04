Abbonamento bus a 20 euro al mese, toccata quota 4.600 adesioni

Nei primi tre mesi di avvio dell'iniziativa 'Special20', il nuovo titolo di viaggio promosso dalla Regione a favore dei residenti valdostani, gli abbonati sono passati da 4.077 nel mese di gennaio ai 4.460 di febbraio, per arrivare a quota 4.600 a marzo.

Special20 permette di viaggiare sull'intera rete regionale di autobus, illimitatamente, al prezzo di 20 euro. L'abbonamento, lanciato il primo gennaio scorso, ha una durata di 30 giorni dalla prima convalida.

"Questo è un evidente segnale del gradimento da parte dei viaggiatori, in particolare studenti e lavoratori, che utilizzano con frequenza i mezzi pubblici come anche da parte delle famiglie, che hanno sperimentato il trasporto pubblico nei giorni liberi. L'obiettivo di offrire un nuovo abbonamento a un prezzo molto vantaggioso è proprio quello di favorire l'utilizzo del trasporto pubblico", evidenzia l'assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy.

Le funzionalità dell'app #vdatransports, in continua evoluzione, permettono di pianificare il proprio spostamento con il travel planner, di conoscere in tempo reale l'orario di arrivo dei mezzi alla fermata, d'individuare sulla mappa le fermate più vicine alla propria posizione e i tempi di percorrenza per raggiungere la propria destinazione e i luoghi d'interesse.

Lo Special20, previa registrazione sul sito https://vda-abbonati.sitvallee.it/, è acquistabile sull'app #vdatransports oppure direttamente presso l'autostazione di Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA