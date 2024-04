Maison de la montagne, slitta la realizzazione

Slitta la realizzazione della Maison de la montagne, futura sede dell'Associazione valdostana maestri di sci e dell'Unione valdostana delle guide alpine di alta montagna prevista nell'area dell'Espace Aosta. Lo ha detto in Consiglio Valle l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques, rispondendo a una interpellanza del gruppo Pcp: "Gli approfondimenti che si sono resi necessari in fase di progettazione non hanno consentito il rispetto delle scadenze previste nel 2023: Uvgam e maestri di sci hanno quindi chiesto di poter beneficiare del finanziamento per il 2024 ed è stato predisposto un articolo che sarà inserito nella prossima legge di assestamento di bilancio finalizzato alla concessione di un contributo per la realizzazione della Maison de la montagne, considerato che la progettazione è pressoché ultimata".

"Apprendiamo - ha replicato Chiara Minelli (Pcp) - che nel prossimo assestamento sarà inserito un altro finanziamento di 3 milioni di euro, perché i precedenti sono appunto andati in avanzo: risorse che si potevano destinare ad altri settori, ma si doveva fare in fretta e i risultati oggi sono questi".





