Valanga vicino Zermatt, tra le tre vittime uno sciatore 15enne

C'è anche uno sciatore americano di 15 anni tra le tre vittime della grande valanga caduta ieri in una zona fuoripista della stazione sciistica di Riffelberg, vicino a Zermatt, ai piedi del versante svizzero del Cervino. Gli altri due morti sono un uomo e una donna per i quali sono in corso le procedure di identificazione. Lo fa sapere in una nota la polizia cantonale del Vallese, specificando che riguardo alla donna al momento non ci sono elementi utili per l'identificazione.

Una quarta persona travolta dalla massa nevosa - uno svizzero di 20 anni - è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale con l'elicottero. Il distacco è avvenuto poco dopo le ore 14 e le ricerche, scattate subito, sono poi state sospese in serata.

