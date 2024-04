Calenda, Azione candida Leonardo Lotto alle elezioni europee

Carlo Calenda, leader di Azione, lancia sui social la candidatura alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Nord-occidentale di Leonardo Lotto, 25enne aostano.

"Leonardo - scrive Calenda in un post - è un giovane di straordinario talento e caparbietà. Laureato alla Bocconi, ha frequentato un master in Management a Singapore e si è laureato al Cems, The Global Alliance in Management Education, un'alleanza tra le migliori business school del mondo".

"È stato insignito - prosegue il leader di Azione - dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana 'per aver con un messaggio raccontato il suo necessario cambio di vita e l'importanza del valore della libertà e di chi ha lottato per garantirla' a seguito di un incidente, avvenuto un anno fa in Australia ove era sempre per un semestre di scambio universitario a Sydney, che lo costringe sulla sedia a rotelle. Nonostante questo Leonardo non si è dato né tempo né alibi e ha continuato a lottare, potendo così partecipare alla cerimonia di laurea a Londra insieme ai suoi compagni con un discorso da cui è emerso quello che è: una persona onesta, empatica e generosa con le idee chiare e l'animo nobile e che sa che la libertà ha un valore inestimabile. Da sempre appassionato di politica e impegnato nelle cause comuni, vuole lottare per rendere il mondo un posto migliore. Onorato di averlo con noi".

Su X, Leonardo Lotto poco dopo ha scritto: "Entusiasta di iniziare questa avventura. Pronto a lottare per la nostra Europa. Grazie a @CarloCalenda e @Azione_it per questa opportunità!"



