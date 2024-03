Courmayeur, bilancio previsione 2024 pareggia a 32,9 milioni

La previsione di entrate e spese del Comune di Courmayeur pareggia per il 2024 sulla cifra di euro 32 milioni e 931.069 euro. E' quanto emerge dall'analisi del bilancio previsionale 2024/2026 che è stato approvato dal Consiglio comunale con 11 voti a favore e tre contrari.

In particolare, il capitolo delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa pesa per euro 14,4 milioni (tra le voci di questo capitolo figurano in particolare l'Imu per euro 11,4 milioni e la Tari per 2,1 milioni), i trasferimenti correnti per 1,4 milioni, le entrate in conto capitale per 5 milioni. Le entrate extratributarie sono pari a 2,9 milioni mentre quelle in conto terzi e partite di giro equivalgono a 3 milioni..

Sul fronte delle spese, 19 milioni coprono le spese correnti (Tari, servizio idrico integrato, costo personale, costo pubblica illuminazione e sgombero neve, manutenzione aree verdi, servizio trasporto pubblico), mentre 10,7 milioni sono spese in conto capitale (9,5 milioni per investimenti in corso e 1,2 milioni per nuovi investimenti). Infine, spese per conto terzi e partite di giro per 3 milioni. "L'obiettivo di questo bilancio preventivo è stato di mettere in sicurezza la macchina organizzativa - ha commentato il vice sindaco, Federico Perrin - per garantire agli uffici di lavorare in serenità. Costruiamo così lo scheletro della nostra azione e il corpo verrà definito con le varie attività che si svilupperanno nell'anno di competenza. Non è un documento granitico ma in evoluzione ed è volto a future modifiche". "A 19 mesi dalla conclusione di questa amministrazione - ha replicato Stefano Miserocchi, consigliere di minoranza - si presenta un debole e miope Dups.

Programmazione vuol dire visione mentre si naviga a vista pensando al breve periodo con 7 milioni di risorse pubbliche disponibili non impiegate. È una mancanza di programmazione e progettualità per i prossimi anni e a fine mandato è molto preoccupante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA