Maestra di sci morta, il gip si riserva sull'archiviazione

Il gip di Torino si è riservato la decisione in merito all'opposizione alla richiesta di archiviazione del fascicolo per omicidio colposo aperto dopo la morte a 25 anni di Janira Mellé, maestra di sci di La Thuile (Aosta). La famiglia della giovane si è infatti opposta all'istanza avanzata dalla procura di Torino, che si è occupata del caso per competenza territoriale dopo il trasferimento del fascicolo da Aosta.

Janira Mellé era morta il 10 giugno 2023 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini del capoluogo valdostano, dove era arrivata due giorni prima con forte mal di testa e febbre alta. In base all'autopsia eseguita dal medico legale Roberto Testi e disposta dalla procura di Aosta, il decesso era stato provocato da una meningite batterica, contratta durante l'anestesia spinale eseguita il 6 giugno durante un intervento alla caviglia in una clinica privata di Torino. Una volta dimessa dalla struttura sanitaria torinese e tornata a La Thuile, la giovane aveva iniziato a stare male, tanto da dover essere poi ricoverata al Parini due giorni dopo.

"Abbiamo chiesto la prosecuzione delle indagini", dichiara l'avvocato della famiglia, Fabio Foglia Manzillo.



