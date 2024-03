Legalità: Guichardaz, costruire educazione a valori libertà

"Vogliamo costruire un'educazione ai valori della libertà, della giustizia, della non violenza e del rispetto, al partecipare alla vita dei territori in rete ed essere presenti sul campo attraverso l'azione quotidiana di un lavoro di squadra che rappresenta un segnale importante di protagonismo del singolo verso la collettività". Lo ha detto l'assessore Jean-Pierre Guichardaz a margine della riunione del tavolo tecnico permanente sulla "Corresponsabilità educativa & Legalità".

Tra gli argomenti affrontati, sono state condivise e approvate le azioni del "Piano Corresponsabilità educativa & legalità 2024-2025 che comporteranno dal mese di giugno un'implementazione e un perfezionamento delle iniziative progettuali già avviate, con la finalità di promuovere efficaci strategie formative orientate verso puntuali categorie di cittadini per diffondere la cultura della legalità in un'ottica di corresponsabilità.



