Lavoro stagionale in Valle d'Aosta, avviato un sondaggio

Per comprendere meglio quali siano gli aspetti che favoriscono o meno la scelta della Valle d'Aosta come luogo di lavoro stagionale l'assessorato regionale del lavoro - in collaborazione con l'associazione degli albergatori valdostani - ha avviato un'indagine conoscitiva rivolta ai lavoratori impiegati nel settore turistico-ricettivo.

"Conoscere le opinioni e le aspettative dei lavoratori - si legge in una nota - è fondamentale per porre le basi di una strategia di attrattività". L'indagine, condotta dalla società TurismOk, consisterà nella somministrazione di un breve questionario anonimo, compilabile sia da pc sia da smartphone.

Le strutture turistico-ricettive sono invitate a dare la massima diffusione allo strumento. I risultati "forniranno un contributo all'analisi del fenomeno e aiuteranno ad individuare formule innovative per migliorare la formazione, il reclutamento e le condizioni di lavoro stagionale: valorizzare il capitale umano è infatti la vera e unica risorsa per la competitività locale".

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Canale Lavoro alla pagina: https://lavoro.regione.vda.it/notizie/news-2024/sondaggio-lavoratori.



