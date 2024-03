Hashish e marijuana sulle piste da sci, sequestri a La Thuile

Proseguiranno sino alla chiusura dei comprensori i controlli avviati a inizio stagione dai carabinieri sciatori nelle stazioni di La Thuile, Pila, Cogne, Courmayeur.

A La Thuile, in particolare, i militari hanno sequestrato a sei sciatori degli spinelli e altri dieci grammi di stupefacente tra hashish e marijuana. Tutti sono stati segnalati alle autorità prefettizie dei rispettivi territori quali assuntori.

Altri sei avventori del comprensorio sono stati sanzionati per varie condotte illecite: l'aver sciato su piste chiuse o fuori pista, l'utilizzo improprio di uno skipass (che è stato quindi ritirato), l'aver sciato mettendo a repentaglio la sicurezza di altre persone.

Sono state circa 1.050 le persone controllate e identificate complessivamente in tutti i comprensori presidiati dai carabinieri in Valle d'Aosta. I militari hanno impiegato motoslitte, anche in abiti civili, e fatto ricorso alle unità cinofile di Volpiano.



