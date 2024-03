Coppa del Mondo sci di velocità, dominio di Simone Origone

Simone Origone vince la seconda e la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di velocità a Vars (Francia) e allunga nella classifica generale. Il valdostano ha preceduto il francese Simon Billy in entrambe le prove, mentre al terzo posto è giunto il ceco Radim Palan. Origone sale così a 300 punti in graduatoria, con tre successi in altrettante gare, portando a 60 il vantaggio su Simon Billy (240 con tre secondi posti). In campo femminile a dominare è la verbanese Valentina Greggio, che ha vinto entrambe le 'run' davanti a Clea Martinez.

La prossima gara è fissata per giovedì 28 marzo con il recupero della tappa di Andorra.



