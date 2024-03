Sci velocità, squalificato Origone e niente tentativo record

E' stata cancellata per vento la finale odierna dei campionati mondiali di sci di velocità, a Vars (Francia), ed è stata rinviata a domani. Ma la notizia del giorno è la squalifica inflitta al valdostano Simone Origone - vincitore di 14 Coppe del Mondo e sei campionati mondiali - per profilo aerodinamico aggiuntivo legato alla modifica di uno scarpone: non sarà quindi in pista per il titolo iridato e per tentare di firmare il nuovo record mondiale di velocità sugli sci. Lo ha comunicato l'Asiva.



