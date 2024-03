Lavori all'Arco d'Augusto, revocata una parte della Ztl

Il Comune di Aosta ha disposto una parziale revoca della zona a traffico limitato entrata in vigore nel maggio 2023 sul lato meridionale della piazza Arco d'Augusto, fino all'intersezione con la via Ancien Abattoir, e nel tratto Nord di via Garibaldi.

L'ordinanza, firmata ieri dal comandante della polizia locale, Fabio Fiore, segue la "direttiva politica impartita": è stata decisa la riapertura al traffico veicolare sulla corsia ovest, con senso di marcia nord-sud, di via Garibaldi, nel tratto compreso tra l'Arco d'Augusto e la rotatoria con via Torino. Si tratta, è scritto nel documento, di "modifiche temporanee alla circolazione stradale, con decorrenza dal posizionamento in loco della segnaletica orizzontale e verticale prevista".

La decisione è legata ad alcuni cantieri annunciati nella zona e quindi alla necessità di "diminuire il flusso veicolare transitante in via Monte Emilius, per consentire alle imprese di svolgere gli interventi ed opere stradali con più celerità e maggiore sicurezza". Infatti la Regione ha fatto sapere che presto effettuerà restauri dell'Arco d'Augusto e il Comune sta definendo interventi per "la sistemazione e la riqualificazione viabile definitiva di tutta la via Monte Emilius".

Inoltre "è in previsione l'avvio delle procedure per l'indizione di un concorso di progettazione per la completa riqualificazione dell'ingresso orientale del Centro Storico, che dovrà consentire il ricongiungimento pedonale della piazza Arco di Augusto con il Borgo antico e la zona del Ponte Romano, in piena coerenza con i piani del Traffico e della Mobilità sostenibile approvati dal Consiglio comunale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA