Ciclista investito da un'auto tamponata, in due in ospedale

Un ciclista e un automobilista sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 17 a Sarre, sulla strada statale 26.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, il ciclista era sulle strisce pedonali quando è stato investito da un'auto che, dopo essersi fermata per farlo attraversare, è stata tamponata da un furgoncino che sopraggiungeva.

L'incidente è avvenuto poco più in basso della svolta per il supermercato Conad. Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale ed è stato informato anche il sindaco, Massimo Pepellin.

Le condizioni del ciclista e dell'automobilista non sono gravi.



