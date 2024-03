Aosta, prelievo gratuito dalle case dell'acqua

In occasione della 'Giornata mondiale dell'acqua' che si celebra oggi, ad Aosta è possibile prelevare gratuitamente acqua sia naturale sia frizzante dalle tre 'Case dell'acqua' installate sul territorio comunale e gestite dalla società Quendoz in corso Battaglione Aosta (piazzale Ducler), via Clavalité (parcheggio pubblico in prossimità della caserma della Guardia di Finanza) e viale della Pace.

Le Case dell'Acqua sono impianti per l'erogazione di acqua refrigerata dell'acquedotto comunale che può essere prelevata sia con tessere che con monete al costo di 5 centesimi di euro al litro. Nel 2023 le strutture di Aosta hanno erogato complessivamente circa 380 mila litri. La più utilizzata è stata quella di corso Battaglione Aosta che ha erogato in totale, tra acqua naturale e frizzante, poco più di 186 mila litri.

Il Comune sottolinea in una nota il risparmio presunto in termini di imballaggi, lo scorso "equivalente a poco più di 253 mila bottiglie di plastica da 1,5 litri".

Le tre Case dell'acqua cittadine dalla loro apertura (luglio 2014 per la struttura di via Clavalité, settembre 2014 per la 'casetta' di piazzale Ducler e novembre 2015 per quella di viale della Pace) hanno erogato complessivamente poco meno di 3,3 milioni di litri di acqua, con un risparmio di circa 2,17 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA