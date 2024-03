Fp Cgil, soddisfazione per il comparto 'Sicurezza e soccorso'

La Fp Cgil Valle d'Aosta esprime "soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge relativo alla costituzione del comparto sicurezza e soccorso". Il segretario generale, Igor De Belli, sottolinea che "con questa legge si va nella direzione di vedere finalmente i frutti di una delle nostre tante battaglie per ottenere l'equiparazione normativa e retributiva dei vigili del fuoco e del corpo forestale con i loro colleghi nazionali".

"Già - prosegue De Belli - con l'approvazione del disegno di legge nella riunione di giunta abbiamo parlato di tassello importante per raggiungere questo importante traguardo e auspicavamo in un'approvazione tout court del Consiglio regionale. Fatto anche questo passaggio, il 'boccino' ora passa nelle mani della Commissione paritetica che auspichiamo metta finalmente un punto sulla questione previdenziale dando finalmente 'gambe' al provvedimento nella sua interezza".





