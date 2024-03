Testolin, "Valle d'Aosta orgogliosa di Leonardo Lotto"

"Abbiamo appreso con emozione la notizia dell'assegnazione dell'onorificenza a Leonardo Lotto, condividendone la motivazione e lo spirito del conferimento. È un riconoscimento ad un giovane che esprime uno straordinario esempio di resilienza e di carattere di cui tutta la Valle d'Aosta è orgogliosa". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, esprimendo le congratulazioni a Leonardo Lotto per l'onorificenza al Merito della Repubblica italiana, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "Per aver con un messaggio raccontato il suo necessario cambio di vita e l'importanza del valore della libertà e di chi ha lottato per garantirla".

Leonardo Lotto è un giovane aostano di 24 anni, rimasto paralizzato dopo un incidente avvenuto un anno fa, reduce dal grande successo che il suo discorso ha avuto durante la 'Graduation Ceremony 2023' del Cems di Londra, scuola che riunisce i migliori studenti del mondo del Master in International Management.



