Rogo traforo Monte Bianco, "seconda canna per la sicurezza"

"Dobbiamo continuare ad operare affinché la sicurezza nell'ambito dei trafori internazionali sia obiettivo primario nell'ambito delle politiche relative alla circolazione, affinché, con i necessari confronti a livello sia nazionale che internazionale, si possa giungere alla previsione dei necessari investimenti strutturali ed, in modo particolare, per il tunnel del Monte Bianco alla condivisione in merito alla realizzazione di una seconda canna che possa garantire la massima sicurezza nella circolazione". Lo ha detto in aula il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ricordando che "il prossimo 24 marzo si commemorerà l'anniversario della tragedia del Tunnel del Monte Bianco.

"Sono già trascorsi 25 anni da quel terribile rogo - ha osservato - in cui persero la vita 39 vittime. Una ricorrenza che non deve essere dimenticata per rispetto a tutti coloro che persero la vita in quella tragedia, alle loro famiglie ed all'intera comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA