Jeunesse valdotaine, nella Réunion spazio a nuovi volti giovani

"Ringraziando l'Union valdotaine per aver scelto di riporre la sua fiducia nella giovane animateur principal della Jeunesse quale membro della commissione speciale, e rimarcando tutto il sostegno della Jv a Sylvie Hugonin per il proprio operato, auspichiamo che, nelle successive fasi della Réunion, venga dato ampio spazio a figure nuove e volti giovani, per dare maggior credibilità al progetto e fiducia nell'avvenire dell'Union valdotaine e della Valle d'Aosta". Così in una nota la Jeunesse valdotaine, dopo la presentazione ai presidenti dell'Union valdotaine e di Av-Vda Unie del documento finale preparato dalla 'commissione speciale dei dieci'.

La Jv auspica anche che "al termine di questa fase di Réunion in essere, possa comunque prendere avvio anche un proficuo confronto con tutte le forze autonomiste che sinora non hanno partecipato attivamente al progetto, per un percorso sempre più coordinato e condiviso degli autonomisti valdostani".

Il movimento giovanile dell'Union valdotaine ritiene che "un progetto di questa portata debba coinvolgere la base unionista e autonomista, che deve essere ascoltata e deve essere protagonista del percorso per creare un dibattito politico costruttivo e franco, al fine di giungere, nell'interesse della Valle d'Aosta, all'obiettivo finale. Solo in questo modo si può costruire un movimento coeso, capace di affrontare in modo unitario le prossime sfide".



