Antey-Saint-André, il 19 maggio le elezioni comunali

Si terranno domenica 19 maggio le elezioni ad Antey-Saint-André per scegliere sindaco, vice sindaco e i nove consiglieri comunali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 2 giugno. Lo ha stabilito con proprio decreto il presidente della Regione, Renzo Testolin.

Le consultazioni si sono rese necessarie dopo lo scioglimento del Comune. La procedura era stata avviata a seguito delle dimissioni, il 5 e il 7 febbraio scorsi, di quattro componenti del Consiglio comunale, non surrogabili per mancanza di ulteriori candidati non eletti, e a fronte delle dimissioni, il 6 dicembre 2021 e il primo settembre 2023, di un consigliere e del vicesindaco: in questo modo era venuto meno il numero necessario per il funzionamento del Consiglio.

Il 26 febbraio, Tamara Lanaro, avvocato, era stata nominata commissario del Comune sino alle prossime elezioni.



