Lavoro, nel 2023 il 2% in più di occupati in Valle d'Aosta

Cresce l'occupazione e cala la disoccupazione nel 2023 in Valle d'Aosta secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat.

Rispetto al 2022, gli occupati (15-64 anni) infatti sono passati dal 69,8% al 71,8% - dato secondo solo al Trentino Alto Adige (72,3%) - a fronte di una media cresciuta di 1,4 punti a livello nazionale (da 60,1 a 61,5) e di 1,1 nel Nord-ovest (da 67,5 a 68,6). Nella regione alpina tra i maschi il dato passa da 73,5 a 75,4 punti (nel Nord-ovest la crescita è stata da 74,9 a 75,7), tra le femmine da 66 a 68,1: quest'ultima è la percentuale più alta tra le regioni italiane, la seconda considerando divise le due province autonome del Trentino Alto Adige, visto che Bolzano tocca quota 69,3.

Dal 2022 al 2023 il tasso di disoccupazione (15-64 anni) in Valle d'Aosta è calato dal 5,4% al 4,1%, dietro al Trentino Alto Adige (2,9%) e allo stesso livello della Lombardia (4,1%). Sul piano nazionale il dato passa dall'8,2% al 7,8%, nel Nord-ovest dal 5,6% al 4,8%. Nella regione alpina, il tasso di disoccupazione scende dal 6,4% al 4,1% tra le femmine (dietro solo al Trentino Alto Adige, che registra il 3,5%) e tra i maschi dal 4,5% al 4,1% (in linea con il Nord-ovest, dove il dato media è di 4,2, ma sopra al Nord-est, che segna 3,6 punti).

I dati cambiano considerando solo il quarto trimestre del 2023 per la Valle d'Aosta. Il tasso di disoccupazione infatti aumenta rispetto allo stesso periodo del 2022, passando dal 3,7% al 4,6%: cresce la percentuale di maschi in cerca di lavoro (da 2,8 a 4,5 punti) mentre resta stabile quella delle femmine (4,6). Parallelamente aumenta il tasso di occupazione nella regione alpina, che sale dal 69,9% al 71,8%: tra le femmine passa dal 66,6% al 69,3%, tra i maschi dal 73,3 al 74,3%.





