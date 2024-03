Fp Cgil, "a maggio le elezioni dei rappresentanti sindacali"

"Non c'è bisogno di aspettare il 2025, sarebbe importante se a maggio di quest'anno venissero fatte le elezioni Rsi (rappresentanze sindacali interne) e Rls (rappresentante per la sicurezza e prevenzione) in accordo con tutte le altre organizzazioni sindacali. Sarebbe un bel messaggio di democrazia e partecipazione per tutti i lavoratori del Comparto unico". Così la segretaria nazionale Fp Cgil, Serena Sorrentino, collegata da remoto, durante l'assemblea con le lavoratrici e i lavoratori del Comparto unico che si è svolta ieri a palazzo regionale ad Aosta. "È importante l'elezione delle Rsi e delle Rls (delegato alla sicurezza). Non possiamo più permetterci di rimandare questo importante appuntamento. Si parla dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori", ha aggiunto Igor De Belli, segretario generale Fp Cgil Valle d'Aosta.

Durante tutta la settimana la segreteria regionale di Fp Valle d'Aosta è stata impegnata nella raccolta delle firme nei dipartimenti della Regione. "Oltre 200 firme raccolte e si continua", dichiara De Belli, secondo cui "i lavoratori non devono rimanere senza delegato alla sicurezza e senza un rappresentante sindacale, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo e che non è finito, anzi. Sono ancora troppi i contratti collettivi nazionali e regionali che aspettano di essere rinnovati e quando questo avviene ( cioè la firma del rinnovo dei contratti) l'ideale è che soprattutto nel Comparto Unico i lavoratori abbiano già eletto i loro rappresentanti. È sintomo di civiltà, di democrazia e di partecipazione".



