Scialpinisti morti in Svizzera, sospese le ricerche

Sono state sospese le ricerche di Emilie Deschenaux, di 28 anni, residente a Friburgo, che faceva parte del gruppo di sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzeri, nella zona della Tete Blanche (vicino al confine con l'Italia), a causa del maltempo. Gli altri cinque sono stati trovati morti, di lei sono stati recuperati solo gli sci e lo zaino. Era stata lei a chiamare il numero di emergenza 144 nel pomeriggio di sabato scorso per lanciare l'allarme.

"Le operazioni di ricerca sono proseguite fino al 14 marzo - scrive in un comunicato la polizia cantonale del Vallese - e, nonostante i mezzi e gli sforzi messi in campo, nessuno è stato trovato". Le vittime sono i fratelli Jean-Vincent, David e Laurent Moix, il loro zio Joël Moix e il loro cugino Marc Moix, di età compresa tra i 21 e i 58 anni. Provenivano dal piccolo comune di Vex, vicino a Sion.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA