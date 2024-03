Al via il nuovo bando Gal Vda per le microaziende

Finanziare interventi per l'acquisto e l'installazione di attrezzature, impianti e arredi finalizzati allo svolgimento di diverse attività imprenditoriali extra-agricole: è quanto prevede il bando del Gal Valle d'Aosta "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole". La dotazione finanziaria ammonta a 766.245 euro, ma - spiega il presidente del Gal Vda, Camillo Rosset - "è destinata ad aumentare".

"E' una bella opportunità per le aziende valdostane (fino a 10 dipendenti, ndr) - aggiunge Rosset - per fare piccoli investimenti destinati a migliorare le proprie attività.

L'invito che faccio agli imprenditori è di fare la domanda". Le attività interessate dal bando sono i servizi turistici, la ricettività, la ricreazione, il mantenimento del verde e del paesaggio, la produzione e vendita di prodotti tipici e artigianali, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'assistenza a favore di categorie fragili. Sono previste premialità per i progetti presentati da giovani e da donne. La scadenza per presentare le domande di contributo è il 15 maggio.

"Rispetto al bando del 2023 - conclude Rosset - questa nuova edizione amplia la platea dei possibili beneficiari, includendo anche le attività agrituristiche". "E' l'ultima occasione per le imprese singole - precisa Marta Anello, direttrice del Gal Vda - relativa alla vecchia programmazione. Dalla prossima infatti si potrà partecipare solo in forma aggregata. Il bando resterà aperto solo un paio di mesi".



